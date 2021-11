Van de gemeenten waar tijdens de Tweede Wereldoorlog roofhandel van Joods vastgoed heeft plaatsgevonden, doen er 35 geen onderzoek hiernaar. Dit meldt onderzoeksplatform Pointer dinsdag na een rondgang onder gemeenten.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij berichtgeving over de Tweede Wereldoorlog

Voor deze rondgang is Pointer uitgegaan van de zogeheten Verkaufsbücher, de administratie van de Duitsers waarin zij ruim zevenduizend vastgoedtransacties vastlegden met een waarde van bijna 100 miljoen gulden. Volgens het platform kwam dat in 2020 neer op 580 miljoen euro en hebben Duitsers daarover honderden miljoenen euro's winst gemaakt, waarmee onder meer concentratiekampen werden gefinancierd.

In Nieuwkoop zouden volgens de Duitse administratie bijvoorbeeld twee transacties hebben plaatsgevonden, maar daar wordt geen onderzoek naar gedaan. De gemeente liet weten niet te denken dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog binnen de gemeentegrenzen Joods vastgoed is onteigend of verkocht, maar vertelt tegen NU.nl wel open te staan voor een onderzoek, mocht dat toch het geval zijn.

"Wat dat betreft zouden we graag horen om welke adressen het gaat", aldus een woordvoerder van de fusiegemeente met verspreide archieven. "We hebben geen enkel idee of er Joodse eigendommen zijn onteigend. We zouden graag een aanleiding hebben of een tip als dat wel zo is."

73 gemeenten onderzoeken roofhandel wel

73 Nederlandse gemeenten doen wel onderzoek naar de roofhandel van Joods vastgoed in de oorlog. Daarvan hebben er vijftien het onderzoek afgerond. Nog eens 21 gemeenten zeggen volgens het onderzoeksplatform zo'n onafhankelijk onderzoek te overwegen en er zijn 95 gemeenten die niet hebben laten weten wat hun positie is. De rest van de gemeenten staan niet vermeld in de Verkaufsbücher.

Het Centraal Joods Overleg (CJO) betreurt het dat 35 gemeenten geen onderzoek willen doen naar de roofhandel. "Ze hebben in de oorlog al genoeg weggekeken", reageert voorzitter Ronny Naftaniel namens de Joodse organisatie tegen Pointer. "Laten we nu niet opnieuw wegkijken voor het leed dat is opgestapeld aan het toch al bestaande leed dat mensen toen hadden."

Naftaniel wijst op het belang van onafhankelijk onderzoek. Volgens de CJO-voorzitter is het nu voor gemeenten nog te eenvoudig om na een snelle zoekopdracht in het gemeentelijke archief te zeggen dat er rechtsherstel heeft plaatsgevonden.

Verschillende redenen om geen onderzoek te doen

De gemeenten die hebben gereageerd op de rondgang halen verschillende redenen aan om geen onderzoek in te stellen. Ze hebben nog nooit van deze kwestie gehoord, zien geen noodzaak om onderzoek te doen, of ze hebben in het regionale archief gezocht en niets gevonden.

In mei 2020 gaven vier op de vijf gemeenten aan niet te weten dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog Joods vastgoed in hun gebied is onteigend en is doorverkocht aan de Duitse bezetter. Zes op de tien Nederlandse gemeenten zei toen onderzoeken in te willen stellen en eventuele compensatieregelingen te willen treffen.