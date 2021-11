Heracles Almelo-speler Rai Vloet mag het onderzoek naar het dodelijke ongeluk op de A4 waarbij een vierjarige jongen om het leven kwam in vrijheid afwachten. Ook de tweede verdachte, een 27-jarige man uit Veldhoven, is vrijgelaten. Beiden blijven verdachte in de zaak, meldt de politie maandag.

De politie meldt eveneens dat de 26-jarige Vloet medische behandeling nodig heeft. Eerder werd gemeld dat de middenvelder met de schrik zou zijn vrijgekomen.

In de nacht van zaterdag op zondag botste de auto met daarin Vloet en een andere inzittende op een voertuig waarin een man, een vrouw en twee kinderen zaten. Een jongen uit Zoetermeer raakte zwaargewond en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De andere inzittenden werden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn.

De politie vermoedt dat Vloet en de Veldhovenaar mogelijk onder invloed waren. Het is niet duidelijk wie de bestuurder was. Rechercheurs zijn op zoek naar getuigen van het ongeval of mensen die mogelijk dashcambeelden hebben.

Heracles geschrokken van ongeluk

Technisch directeur Tim Gilissen van Heracles vertelde zondag in gesprek met NU.nl dat de club "ongelooflijk was geschrokken" door het ongeluk. "We zijn van het incident op de hoogte en denken aan degenen die hierdoor het meest geraakt zijn."

Vloet speelt sinds vorig jaar bij Heracles. Met zestien doelpunten was de Brabander vorig seizoen topscorer van de club uit Almelo. Eerder kwam de door PSV opgeleide aanvallende middenvelder uit voor onder meer Excelsior en NAC Breda.

Dit seizoen speelde Vloet tot dusver alle wedstrijden bij de huidige nummer dertien van de Eredivisie. Heracles vervolgt de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (aftrap 21.00 uur).