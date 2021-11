Het Openbaar Ministerie (OM) laat maandag weten nog volop onderzoek doen naar het gericht schieten op de politie door de overvallers van een waardetransport bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord op 19 mei. NU.nl wist zondag te melden dat forensisch bewijs hiervoor vooralsnog ontbreekt.

Het feit dat er op basis van forensisch onderzoek vooralsnog geen aanwijzingen voor gericht schieten zijn, betekent niet dat het niet is gebeurd. Dat zei het OM maandag tijdens een voorbereidende zitting bij de rechtbank Amsterdam in de zaak tegen zes verdachten.

Het OM haalde onder meer verklaringen aan van agenten die aangifte hebben gedaan. Zij zeggen dat er wel degelijk verscheidene keren op de politie is geschoten tijdens de wilde achtervolging die op de overval volgde. Volgens het OM is er "geen enkele reden" om aan de verklaringen van de agenten te twijfelen.

Verschillende raadslieden herhalen dat bewijs hiervoor ontbreekt. Ook op verstrekte beelden zou niet te zien zijn dat er gericht is geschoten op agenten.

Op de bewuste dag vond een overval plaats op een waardetransport bij het filiaal van Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan in het Amsterdamse stadsdeel Noord. Buiten het pand schoten overvallers met automatische wapens in de lucht. Binnen werden medewerkers van het bedrijf vastgebonden. De overvallers gingen ervandoor met een buit van ruim 14 miljoen euro, waarvan een deel nog zoek is.

Een ware politiemacht zette de achtervolging in. De overvallers vluchtten in meerdere auto's naar het dorp Broek in Waterland, boven Amsterdam. Daar schoot de politie een 47-jarige overvaller dood en hield zij zes anderen aan.

Nog meer verdachten aangehouden

Vorige week zijn in België en Frankrijk nog twee verdachten opgepakt, een man en een vrouw. Zij zullen na overlevering in de in Amsterdam lopende zaak worden geschoven. Ook een op aangeven van de Belgische justitie in Oost-Europa opgepakte verdachte wordt aan de Amsterdamse zaak gelinkt.

In januari vindt opnieuw een inleidende zitting plaats. De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt in september volgend jaar verwacht.