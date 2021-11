Artsen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) hebben begin november voor het eerst in Nederland een kunsthart geplaatst bij een patiënt, meldt de Volkskrant maandag.

De 54-jarige man leed aan ernstig hartfalen en kon niet langer wachten op een donorhart. Hij ging de laatste tijd hard achteruit en zou zonder ingrijpen spoedig zijn overleden. Alleen een harttransplantatie had hem kunnen redden, maar door een bijkomende aandoening kwam hij daar (nog) niet voor in aanmerking.

Het uit Frankrijk afkomstige kunsthart is een tijdelijke oplossing, bedoeld om de tijd te overbruggen totdat er een donorhart beschikbaar is.

Het kunsthart pompt het bloed door het lichaam met twee motortjes. Die verhogen de druk in de met vloeistof gevulde ruimtes naast de twee hartkamers. Door die externe druk persen de hartkamers het bloed de longslagader en de aorta in. Acht jaar geleden werd in Frankrijk voor het eerst een dergelijk hart in een mens geïmplanteerd.

Cardiologen verwachten dat de hartprothese in de toekomst voor meer acute, uitbehandelde patiënten levensreddend kan zijn. "Straks hebben we voor die groep hopelijk een hart op de plank liggen", zegt hartlongchirurg Faiz Ramjankhan, die de operatie anderhalve week geleden uitvoerde, tegen de Volkskrant.