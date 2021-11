De 27-jarige Carlo Heuvelman, die op 14 juli om het leven kwam bij geweld van een Nederlandse vriendengroep in een uitgaansgebied op het Spaanse eiland Mallorca, had een ruzie willen sussen. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit gesprekken met betrokkenen en uit het dossier, dat de krant heeft ingezien.

De Hilversumse tieners die in Mallorca meerdere mensen mishandelden, waaronder Heuvelman, zouden niet unaniem hebben besloten het land te ontvluchten, aldus De Telegraaf. De jongeren zouden bang zijn geweest voor strengere coronamaatregelen, waardoor ze abrupt naar Nederland terugkeerden.

Na de mishandeling wilde de Spaanse politie de groep aanhouden in een vakantiewoning vlak bij Palma de Mallorca, maar twaalf van de dertien verdachten bleken terug naar Nederland te zijn gevlogen. Bij terugkomst bleek dat een van hen besmet was met het coronavirus.

Volgens het dossier zou een belangrijke getuige hebben gezegd dat slechts drie of vier van de daders betrokken waren bij de dodelijke mishandeling van Heuvelman. De rest was wel in de buurt. Een vriend van het slachtoffer zou ruzie hebben gekregen met een van de jongens van de groep, waarna Heuvelman ingreep om escalatie te voorkomen. Vervolgens werd hij zelf aangevallen.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt in totaal acht personen van betrokkenheid bij de gewelddadigheden op Mallorca. Vijf van hen zitten op dit moment nog vast. Zij staan woensdag 17 november voor de rechter in Lelystad tijdens een eerste openbare zitting.