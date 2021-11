De toestand van het vierde minderjarige slachtoffer van een botsing tussen een auto en een ambulance zaterdagnacht in Helmond is volgens de politie "redelijk stabiel", zo laat een woordvoerder zondag weten. Bij de botsing kwamen drie andere tieners om het leven.

De auto waar de jongens in reden is mogelijk op de verkeerde weghelft terechtgekomen, maar hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Bij de botsing kwamen drie jongens van vijftien en zestien uit Eindhoven en Nuenen ter plekke om. Een van hen bestuurde de auto.

Op het moment van het ongeluk reed de ambulance zonder patiënt en ook zonder sirene of zwaailichten. De ambulancemedewerkers raakten ook gewond, maar de ernst van die verwondingen lijkt mee te vallen, aldus de politie.

De politie onderzoekt nog hoe de minderjarige jongens aan de auto kwamen. In de buurt van het ongeluk werd een cilinder lachgas gevonden, maar of er een verband is met de aanrijding wordt nog onderzocht.

Zondagmiddag verzamelde zich een groep mensen op de plaats van het ongeluk voor een "spontaan eerbetoon" aan alle slachtoffers, aldus de politie. Volgens een woordvoerder ging het om tientallen mensen, "misschien wel meer". De politie moest de weg afzetten vanwege de drukte.

Lokale media melden dat er een kwartier lang vuurwerk werd afgestoken. Op beelden is een grote rode vuurwerkwolk te zien.