Komende week krijgt Nederland te maken met nogal divers herfstweer. De week begint rustig en droog en eindigt met wind en een paar buien, meldt Weerplaza zondag.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang iedere dag een weerbericht van NU.nl

Maandag is volgens de weerdienst veel bewolking aanwezig. Bovendien is het met een maximumtemperatuur van 7 tot 8 graden best wel fris.

Ook dinsdag verloopt tamelijk grijs en koud. Hier en daar kan een spatje regen vallen, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal breekt misschien de zon door. De wind is zwak en het is opnieuw 7 à 8 graden.

Het weer op woensdag is een mix van zon, wolken en wat regen. De wind neemt wat in kracht toe en komt uit het westen tot zuidwesten. In de ochtend trekt een gebied met lichte regen over het land. In de middag breekt de zon af en toe door. Met een maximumtemperatuur van 9 tot 11 graden is het iets warmer.

Donderdag is het droog. Wel heeft de bewolking de overhand. Af en toe is er wat zonneschijn. De vrij krachtige wind komt uit het zuidwesten. Het kwik loopt op tot 10 à 12 graden.

Vrijdag, zaterdag en zondag verlopen licht wisselvallig met regen of buien, maar soms is er ook zonneschijn. Het waait soms wel stevig en het kan 10 tot lokaal 13 graden worden, aldus Weerplaza.