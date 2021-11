De A12 tussen Den Haag en Gouda is zondagmiddag bij Zoetermeer in beide richtingen afgesloten na verschillende opeenvolgende ongelukken. Een bestuurder van een auto met pech wilde oversteken en werd daarbij dodelijk aangereden, meldt de politie. Als gevolg hiervan vonden in beide richtingen meerdere ongelukken plaats.

Het ongeluk gebeurde even voor 13.00 uur. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Dit gaat naar verwachting tot ongeveer 19.30 uur duren, meldt Rijkswaterstaat. Tot die tijd kan het verkeer omrijden via Rotterdam over de A13 en de A20.