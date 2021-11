Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls heeft begrip voor de keuze van burgemeester Paul Depla van Breda, die de horeca in zijn stad zaterdagavond toestond om na 20.00 uur open te blijven. Volgens Bruls was er niet genoeg politiecapaciteit om 's avonds alle Bredase kroegen in één keer te sluiten. "Als burgemeester moet je roeien met de riemen die je hebt", zei hij bij WNL op Zondag.

De voorzitter van het Veiligheidsberaad heeft zaterdagavond nog contact gehad met Depla, zo vertelde hij in het tv-programma. Aanleiding voor de keuze van Depla was volgens hem "een combinatie van veel ondernemers die zeggen: ik doe het niet om 20.00 uur" en een drukke middag waarbij er al veel politie ingezet moest worden vanwege demonstraties tegen Zwarte Piet in de stad.

"Fraai is het niet", aldus Bruls, zelf burgemeester van Nijmegen. "Ik schrik er ook van als ik hoor dat ondernemers gewoon de regels niet opvolgen." Hij raadt de horeca aan de komende dagen niet na 20.00 uur open te blijven. In zijn eigen stad is hij dan ook duidelijk tegen ondernemers die dat toch doen. "Ik ga niet waarschuwen." Tegen ondernemers die moedwillig openblijven zegt Bruls: "Dan gaat u gelijk dicht."

Volgens Bruls is de eerste avond met de nieuwe maatregel "in het algemeen" goed verlopen. Zeker "gezien de snelheid waarmee alles moet en de onvrede die eronder sluimert". Vrijdag kondigde het demissionaire kabinet aan dat cafés en restaurants vanaf zaterdag om 20.00 uur dicht moeten, om zo de opmars van het coronavirus tegen te gaan.

Wel kwam het in Leeuwarden tot ongeregeldheden toen uitgaansgelegenheden om 20.00 uur dichtgingen en een groep van honderden mensen zich verzamelde op het Wilhelminaplein. Volgens de politie sloeg om 21.00 uur de sfeer om, nadat een groep mensen bevelen van agenten om weg te gaan negeerde. Sommigen gooiden met vuurwerk en glas naar de politie. Daarop greep de ME in. Vijftien personen zijn aangehouden.