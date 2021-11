Op de Heeklaan in het Brabantse Helmond heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 00.15 uur een ernstig ongeluk plaatsgevonden. Dat meldt de politie. Een ambulance en personenauto botsten door nog onbekende oorzaak frontaal op elkaar. Twee jongens van vijftien en zestien jaar uit Eindhoven en een zestienjarige jongen uit Nuenen kwamen om het leven. Een vierde inzittende, een vijftienjarige jongen uit Eindhoven, raakte zwaargewond.

Twee medewerkers van de ambulance raakten ook gewond. Hun verwondingen lijken volgens de politie mee te vallen. Alle gewonden zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.

De zestienjarige jongen uit Nuenen zou de auto hebben bestuurd. De politie doet ter plaatse sporenonderzoek naar de aanrijding. De plek waar het ongeval plaatsvond is afgezet. Zowel de ambulance als de auto worden weggesleept en in beslag genomen voor nader onderzoek. Volgens de politiewoordvoerder had de ambulance de sirenes en zwaailichten niet aanstaan.