Kick Out Zwarte Piet (KOZP) demonstreerde zaterdag bij een Sinterklaasfeest met grijze pieten in Breda. Volgens de organisatie is het een onschuldig compromis, maar de actiegroep noemt het "een schijnoplossing onder het mom van verandering". Waarom vinden de demonstranten Grijze Piet ook racisme, net als Zwarte Piet? En waarom is Roetveegpiet dat dan niet?

In tegenstelling tot bij roetveegpieten wordt bij grijze pieten het gezicht helemaal in één zogenaamde 'huidskleur' geschminkt. En daarmee lijkt deze (donker)grijze Piet net als Zwarte Piet of helemaal bruin gekleurde pieten nog steeds heel veel op blackface, vindt KOZP.

Blackface is een racistische karikatuur. Vroeger werd in vooral Amerikaanse theatervoorstellingen het gezicht van acteurs die zich voordeden als Afro-Amerikaanse slaven om het witte publiek aan het lachen te maken helemaal zwart geverfd.

Volgens de actiegroep zijn er de laatste jaren genoeg creatieve oplossingen bedacht die niet racistisch zijn, maar de Grijze Piet-optie behoort daar niet toe. "Grijs wordt hier net als zwart ingezet als een fictieve huidskleur die refereert aan een racistische stereotypering", legt KOZP-voorman Jerry Afriyie uit in gesprek met NU.nl. De actiegroep zegt dat gemeenten die vasthouden aan pieten met "meer dan een paar vegen op het gezicht" altijd kunnen rekenen op actie van KOZP.

De grijze pieten in Breda.

De organisatie van het Sinterklaasfeest in Breda verdedigt de keuze voor grijze pieten voornamelijk door te stellen dat de kleur neutraal is. "Grijs zorgt ervoor dat onze pieten nog altijd de mythische onbekende personen zijn. Daarnaast is grijs een neutrale kleur, grijs heeft geen negatief imago", zo legt het comité de keuze uit op de website. Daarmee kan de kleur volgens het comité niet met een huidskleur vergeleken worden.

Afriyie noemt dat echter "een schijnoplossing". Volgens hem verschuift het comité geen stap, terwijl het de keuze voor grijs verkoopt "onder het mom van verandering".

Ook zijn er volgens KOZP varianten van grijze pieten die rode lippen en afropruiken dragen. Ook die elementen horen bij de racistische blackfacekarikatuur. Bij de intocht in Breda werden de lippen van de pieten niet gekleurd, of "in de kleur van het pietenpak".

Naast Breda is er nog een handvol gemeenten, waaronder Arnhem, Leeuwarden en Venlo, die Grijze Piet als oplossing zien. Het stadsbestuur van Arnhem heeft inmiddels laten weten de subsidie voor het feest te schrappen als het sinterklaascomité zou besluiten om de plannen met Grijze Piet voort te zetten.