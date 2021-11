De politie heeft in totaal elf personen aangehouden die demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) lastigvielen tijdens een protest in Breda. De actiegroep demonstreert zaterdag bij Park Valkenberg, waar een Sinterklaasfeest wordt gevierd met grijze pieten.

De aangehouden personen waren volgens de politie meermaals gevraagd om te vertrekken, maar werden alsnog opgepakt omdat ze hier geen gehoor aan gaven. Het gaat volgens een woordvoerder om zowel mannen als vrouwen.

Bij het Sinterklaasfeest in Breda was zaterdag veel politie op de been. Ook stonden er busjes van de mobiele eenheid (ME) paraat.

Enkele tientallen demonstranten van KOZP verzamelden zich zaterdagochtend rond 10.00 uur bij een van de ingangen van Park Valkenberg aan de J.F. Kennedylaan om te demonstreren tegen de grijze pieten.

De actiegroep vindt grijze pieten racistisch en spreekt van een schijnoplossing. De organisatie van het Sinterklaasfeest houdt echter vast aan deze kleur om de pieten onherkenbaar te houden, liet een woordvoerder eerder weten.

De betogers hebben bordjes bij zich met teksten als 'Racisme is geen kinderfeest', 'Feest voor ieder kind', 'Grijze piet is ook racisme' en 'Kick out Grijze Piet'. Ook scanderen ze: "No more blackface" en "Kick out Zwarte Piet". KOZP-voorman Jerry Afriyie sprak de betogers toe en zei dat Breda "zich moet schamen".