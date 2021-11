Het Openbaar Ministerie (OM) gaat zeventien mannen vervolgen wegens het betalen voor seks met een zestienjarig meisje, dat afkomstig is uit de buurt van Eindhoven. Ook drie escortchauffeurs die geld verdiend zouden hebben aan de illegale prostitutie worden vervolgd, bevestigt het OM zaterdag na een bericht hierover van het ED.

Tientallen klanten zouden in 2019 betaalde seks hebben gehad met de minderjarige. De drie chauffeurs zouden het meisje naar hotels in onder meer Eindhoven en Limburg en naar woningen van klanten hebben gereden. Ook zouden er seksafspraken hebben plaatsgevonden in auto's.

Politie en justitie deden twee jaar lang onderzoek naar de grote zedenzaak. De politie kwam de zaak op het spoor na een tip over een seksadvertentie. Het Prostitutie Controle Team van de politie Oost-Brabant vond het slachtoffer in een hotel in Eindhoven nadat het een nepafspraak had gemaakt, waarna het meisje toegaf dat ze als prostituee werkte. Via haar telefoon zou de politie meerdere verdachten hebben weten te achterhalen.

Het OM laat aan het ED weten dat de drie escortchauffeurs en een groot aantal verdachte klanten volgende week voor de rechter in Den Bosch moeten verschijnen. De rechtszaak begint dinsdag en duurt meerdere dagen.

Het OM wil iedereen die een rol heeft gespeeld in deze zaak aanpakken. "Omdat we absoluut geen minderjarigen in de prostitutie willen hebben." Door stevig te straffen hoopt justitie ook een signaal af te geven. "Zodat potentiële chauffeurs en klanten zich wel drie keer bedenken voordat ze zich hiermee inlaten."

Seks met een minderjarige prostituee is strafbaar, ook als de dader niet weet dat die persoon nog geen achttien jaar is.