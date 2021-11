Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft voor de jaarwisseling nog 3.500 extra opvangplekken voor asielzoekers nodig. Volgens demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie) moeten de eerste zeshonderd daarvan al voor 1 december geregeld zijn, laten ze vrijdag weten in een Kamerbrief.

Verder zijn er vijfhonderd plekken nodig voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen en nog eens honderd voor asielzoekers die uit een veilig land komen.

De bewindspersonen schrijven dat de druk op de asielopvang nog te hoog is en dat een nieuw tekort aan opvangplekken voorkomen moet worden. Sinds 1 juli zijn tot dusver 7.500 asielzoekers gehuisvest.

Vorige maand liep het uit de hand bij de opvanglocatie in Ter Apel. Daar moesten mensen in de nachtopvang op stoelen of de grond slapen. Het kabinet vroeg gemeenten daarna om ongeveer duizend extra opvangplekken. Op verschillende plekken kwam er tijdelijke noodopvang.

Vanwege het woningtekort in het land kunnen statushouders maar moeilijk doorstromen naar een woning. Ongeveer elfduizend statushouders die in Nederland mogen blijven, verblijven momenteel nog in asielzoekerscentra van het COA. De helft van hen wacht al langer dan veertien weken op huisvesting.

Ollongren en Broekers-Knol wijzen op enkele "creatieve oplossingen". Zo kunnen asielzoekers buiten COA-opvanglocaties verblijven door bijvoorbeeld tijdelijk bij familie te wonen. Ook is er een logeerregeling, zodat ze bij gastgezinnen terechtkunnen.