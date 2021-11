Ruim een derde (37 procent) van de basisscholen denkt niet meer dat het lukt om het geld dat zij krijgen om corona-achterstanden in te lopen dit schooljaar nog uit te geven. De hoofdreden is dat scholen geen invalkrachten kunnen vinden. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder vijfhonderd basisschooldirecteuren.

Scholen hebben van het demissionaire kabinet geld gekregen om leerachterstanden die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan weg te werken. Veel scholen willen dit geld gebruiken om één-op-éénbegeleiding aan te bieden aan leerlingen of om kleinere klassen te maken. Daarvoor zijn invaldocenten nodig, maar die zijn er vaak niet genoeg.

Daarmee is het extra geld zowel een vloek als een zegen voor de scholen. Aan de ene kant geeft het coronabudget van gemiddeld 180.000 euro per school de mogelijkheid om kinderen te helpen achterstanden in te lopen. Aan de andere kant zitten veel van de leraren die normaal bij verschillende scholen als invaller werkten nu vast op één school. Juist dóór het extra geld waarmee zij door scholen zijn aangetrokken.

"We trokken al aan dezelfde mensen, maar dat is nu alleen maar meer geworden", zegt een AVS-woordvoerder. Bovendien hebben scholen al moeite om ervoor te zorgen dat er voor elke klas een leerkracht staat. Momenteel lukt een kwart van de scholen dit niet, blijkt uit de peiling. Het gevolg van alles is dat scholen zich soms genoodzaakt voelen om hele klassen naar huis te sturen.

Achterstanden door thuisonderwijs 80 procent van de basisscholen hebben leerlingen met leerachterstanden, die ontstaan zijn toen de scholen dicht moesten en klassen thuisonderwijs moesten krijgen vanwege de coronamaatregelen.

Vissen in dezelfde lege vijver

Kortom, scholen zouden het geld dolgraag gebruiken om invalkrachten aan te nemen, maar vissen allemaal in dezelfde lege vijver. "En je kunt met het geld geen loten voor de loterij gaan kopen", zegt de woordvoerder gekscherend.

Omdat scholen het geld verwantwoord willen uitgeven, kiezen ze er daardoor soms voor om het overgebleven deel van het budget mee te nemen naar volgend schooljaar. Dat mag. Maar verschillende scholen denken eraan om vanwege het lerarentekort langer de tijd te nemen om het geld te besteden. Volgens het minister van Onderwijs is dat niet de bedoeling, al hoeven scholen geld dat eventueel overblijft niet terug te geven.

Als oplossing zien scholen graag dat er structureel geld beschikbaar komt om het lerarentekort aan te pakken de komende jaren.