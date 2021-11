Een aantal commerciële testlocaties beweert misleidende dingen over de tests die ze aanbieden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in de afgelopen maanden naar schatting tien bedrijven op onvolledige of verkeerde informatie gewezen, laat een woordvoerder aan NU.nl weten.

Een aantal bedrijven suggereerde dat hun tests bij een negatieve uitslag een geldig coronatoegangsbewijs opleverde, wat in die gevallen niet waar was.

De inspectie zag onder meer een testaanbieder die klanten vertelde dat zij met de uitslag een QR-code in de CoronaCheck-app konden krijgen terwijl dat niet zo was, zegt Frank Wassenaar van de IGJ. Niet elke aanbieder is op CoronaCheck aangesloten, wat wel nodig is om de testuitslag om te zetten in een QR-code.

Een andere aanbieder meldt op zijn site geen koppeling te hebben met CoronaCheck en dus geen QR-code te kunnen leveren, maar dat een certificaat met de uitslag van hun zelftest wél toegang kan geven tot horecagelegenheden. Een zelftest geeft echter nooit rechtmatig toegang tot locaties waar de coronapas verplicht is.

Daarmee zoekt het bedrijf de grenzen op, zegt Wassenaar. "De horecaondernemer mag alleen mensen met een geldige QR-code binnenlaten. Hij zit dus fout als hij dit certificaat accepteert. Maar dat zegt deze testaanbieder er niet bij."

"We zagen ook eens een testaanbieder die suggereerde dat een test een vervanging was van een vaccinatie. Dat klopt als het gaat om een toegangsbewijs. Maar een vaccinatie beschermt en een test toont aan of je corona hebt. Dat is echt anders."

Toegangsbewijs met geldige QR-code is gratis via Testen voor Toegang Mensen die een geldige QR-code willen voor toegang tot een evenement of locatie kunnen gratis een afspraak maken via Testen voor Toegang. Als de uitslag negatief is (je hebt geen corona) is de coronapas vanaf de afname van de test 24 uur geldig.

Een coronapas is ook beschikbaar voor mensen die volledig gevaccineerd zijn of recent zijn hersteld van corona. Die QR-codes zijn langer geldig.

Testaanbieders zoeken bewust of onbewust de grens op

"Het is moeilijk om te achterhalen of misleiding bewust is gedaan of door slordigheid komt", zegt Wassenaar. De IGJ kan daardoor lastig bepalen of een aanbieder echt over de schreef gaat.

"De testaanbieder die een certificaat zonder QR-code levert, liegt niet als hij zegt dat cafés en restaurants die kunnen accepteren. Het kan waar zijn, ook al zit de horecaondernemer dan fout. Is dat dan over de grens of niet?"

De voorbeelden laten wel zien dat sommige aanbieders de randjes opzoeken, zegt Wassenaar. Maar als het gaat om misleiding van consumenten, ligt handhaving bij een andere toezichthouder: de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Een ACM-woordvoerder laat weten dat de bevindingen van de IGJ daar niet bekend zijn. "We beschikking ook niet over de inhoudelijke expertise om te bepalen of een claim op het gebied van zorg juist is of niet", bekent de woordvoerder.

Wel kan de ACM met de IGJ afspreken om actie te ondernemen, laat zij weten. Het advies van de ACM aan consumenten luidt ondertussen om goed op te letten en testaanbieders kritisch te bekijken.

Mensen die er zeker van willen zijn dat hun test bij een negatieve uitslag een geldige QR-code oplevert, kunnen (gratis) een afspraak maken bij aanbieders die zijn aangesloten bij Testen voor Toegang.