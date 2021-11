Het coronavirus heeft er in de eerste weken na de herfstvakantie niet voor gezorgd dat veel klassen thuis kwamen te zitten. Zo’n 95 procent van alle leerlingen en 94 procent van de leraren was die periode op school. Toch brengen deze relatief kleine percentages scholen al gauw in de problemen, blijkt vrijdag uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder vijfhonderd basisschooldirecteuren.

De helft van alle basisscholen moest een klas naar huis sturen vanwege coronabesmettingen. Gemiddeld ging het om twee klassen die in quarantaine moesten. Slechts 2 procent van de scholen ging helemaal dicht vanwege een coronauitbraak.

Sinds 20 september hoeft niet meer heel de klas naar huis als één kind positief getest is. Bij meerdere besmettingen in de groep kan de GGD wel het advies geven om een klas naar huis te sturen.

Hoewel de meeste leerkrachten wel op school zijn, zorgt een relatief klein ziekteverzuim door het coronavirus toch voor problemen, legt een woordvoerder uit. Zo kampen scholen al met een lerarentekort en is de vijver van invalkrachten nagenoeg leeg. Op bijna 90 procent van de scholen zijn op dit moment geen invallers te vinden. Verder heeft een kwart van de scholen vacatures openstaan.

Om de problemen het hoofd te bieden denkt zo’n 80 procent van de scholen na over mogelijke oplossingen als klassen naar huis sturen. Circa een op de vijf schoolleiders ziet een vierdaagse schoolweek als noodoplossing. Basisscholen mogen maximaal zeven keer per jaar een vierdaagse in plaats van vijfdaagse schoolweek inroosteren.

Andere oplossingen voor het lerarentekort die genoemd worden, zijn om directeuren, onderwijsassistenten, gepensioneerde leraren, stagiaires of onderwijsassistenten (vaker) voor de klas te zetten.