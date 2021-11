Een zestienjarige jongen uit Steenbergen is donderdag aangehouden wegens mishandeling van een leraar van zijn school in Bergen op Zoom. De jongen was volgens een politiewoordvoerder niet onder invloed, maar "heeft kennelijk wel een zeer opvliegend karakter".

De docent zag dat de leerling een mes bij zich had en wilde dat afpakken. De jongen stompte de man in het gezicht, waarna hij ervandoor ging en een ruit van de school ingooide, meldt de politie vrijdag.

Agenten pakten hem korte tijd later op en namen hem mee naar het bureau. Daar stompte hij tot bloedens toe op de muur van een cel en besmeurde hij de wachtruimte met spuug en bloed.

Tegen de jongen is driemaal aangifte gedaan: door de docent, door de school en door de politie zelf, vanwege het vervuilen van de ruimte. "Een gespecialiseerd bedrijf moet de ruimte schoonmaken", aldus de woordvoerder.