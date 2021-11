Er is vooralsnog geen bewijs gevonden voor de vele verklaringen van agenten dat er na de overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord gericht is geschoten op de politie. Dat blijkt uit een forensisch rapport dat is ingezien door NU.nl. Dit kan serieuze gevolgen hebben voor de straffen van de overvallers. Maandag is er opnieuw een zitting in de geruchtmakende zaak.

De overal vond in mei dit jaar plaats bij een filiaal van Schöne Edelmetaal. De politie omschreef het als een wildwesttafereel en na een heftige achtervolging, die eindigde in Broek in Waterland, werden er zes verdachten aangehouden. Een zevende verdachte werd doodgeschoten.

Aan het dossier is nu het rapport van het team forensische opsporing van de politie toegevoegd. Hierin staat dat onderzoek naar kogelinslagen in vier woningen in Broek in Waterland heeft uitgewezen dat het om politiemunitie gaat. Ook een kogelinslag in de voorruit van een auto en twee kogelgaten in een paardentrailer zijn afkomstig van politiewapens.

Daarnaast is er onderzoek verricht aan verschillende politieauto's die betrokken waren bij de grootschalige politieactie, maar er zijn geen kogelinslagen aangetroffen die toe te rekenen zijn aan de overvallers van het waardetransport op 19 mei. Een wel gevonden kogelsinslag bleek al een jaar oud.

Kogelgat in woning Broek in Waterland veroorzaakt door politiekogel Kogelgat in woning Broek in Waterland veroorzaakt door politiekogel Foto: ANP

Het is van groot belang of er gericht op de politie geschoten is

De vraag of er gericht is geschoten op de politie speelt een belangrijke rol in deze zaak. De officieren van justitie maakten op de eerste zitting in augustus namelijk duidelijk de zes aangehouden verdachten naast betrokkenheid bij de overval, poging moord dan wel poging doodslag ten laste te leggen.

Als dit bewezen wordt geacht, kan de verdachten een aanzienlijk hogere straf worden opgelegd. De advocaten van de verdachten, Arne Kloosterman, Jan-Hein Kuijpers, Tony Boersma en Yassine Bouchikhi, laten in reactie op de voorlopige bevindingen weten dat zij maandag om opheffing gaan van vragen van de voorlopige hechtenis op basis van de verdenking van het gericht schieten op de politie.

“Het zou kunnen dat het de politie is geweest die in het wilde weg heeft geschoten en niet mijn client” Advocaat Arne Kloosterman

Als de rechtbank hiermee instemt dan betekent dit niet dat de verdachten vrij komen, maar wel dat de rechters het met de raadslieden eens zijn dat er op dit moment te weinig bewijs voor het gericht schieten op de politie.

Kloosterman zegt om dashcambeelden te gaan vragen en, als die er zijn, beelden van bodycams van agenten, om meer duidelijkheid te krijgen over wat er zich heeft afgespeeld. "Het zou zomaar kunnen zijn dat het de politie is geweest die in het wilde weg heeft geschoten en niet mijn cliënt", aldus Kloosterman.

Het gros van de verdachten heeft bekend een rol te hebben gespeeld bij de overval, maar ze zeggen enkel in de lucht te hebben geschoten.

Politiewetenschapper en socioloog Jaap Timmer laat in reactie op de bevindingen in het forensisch rapport weten dat het zonder technisch bewijs mogelijk moeilijk kan worden om het gericht schieten op de agenten te bewijzen.

"Het zou niet voor het eerst zijn dat het de perceptie is geweest van de agenten dat er gericht op ze is geschoten, als die agenten weten dat er sprake is van gewapende overvallers die ook daadwerkelijk schoten lossen", aldus Timmer. "Maar tegelijkertijd zegt het feit dat de agenten of hun voertuigen niet zijn geraakt niks over de intentie van de overvallers."

Nog 4,2 miljoen euro aan meegenomen edelmetalen vermist

De overval vond plaats vlak na het arriveren van een waardetransport van Brinks. Met een Porsche werd de ingang van Schöne Edelmetaal geramd waarop enkele mannen binnendrongen en voor meer dan 14,5 miljoen euro aan edelmetalen meenamen. NU.nl wist eerder te melden dat hier nog 4,2 miljoen euro van wordt vermist.

Onduidelijk is of het forensisch onderzoek in Broek in Waterland en aan alle betrokken politievoertuigen met dit rapport is afgerond. Het Openbaar Ministerie (OM) wil desgevraagd niet inhoudelijk reageren voorafgaand aan de zitting van maandag bij de rechtbank in Amsterdam.

Het OM wist afgelopen woensdag te melden dat er in samenwerking met de Belgische en Franse politie nog twee verdachten zijn aangehouden. Eerder werd bekend dat er nog drie overvallers voortvluchtig zouden zijn. Of de twee aangehouden verdachten tot dat drietal behoren is niet bekend.

Betrouwbare bronnen melden aan NU.nl dat ook de organisatoren van de overval in beeld zijn bij de politie.