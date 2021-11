Handhavers en toezichthouders in Utrecht mogen voortaan een hoofddoek of keppel dragen tijdens het werk. Een motie daarover werd donderdagavond aangenomen in de gemeenteraad, meldt het AD. Utrecht zou daarmee de eerste gemeente van Nederland worden die dit toestaat.

De lokale fractie van DENK, die het initiatief tot de motie nam, vindt dat het uitsluiten van godsdienstige uitingen niet past bij het inclusieve karakter van de stad. Daarnaast zou het toestaan van het dragen van een hoofddoek of een keppel bij kunnen dragen aan een divers personeelsbestand.

Tot nu toe is het dragen van zichtbare geloofsuitingen overal in Nederland verboden voor handhavers, toezichthouders en politie. De Amsterdamse politie overwoog in 2017 al eens om hoofddoeken toe te staan als onderdeel van het politie-uniform. Dat voorstel stuitte echter op veel weerstand, waardoor het weer van tafel verdween.

In landen als de Verenigde Staten, Engeland, Canada en Zweden is het al jarenlang toegestaan om een keppel of hoofddoek te dragen als politieagent. Volgens de initiatiefnemers van de motie "werkt dit prima". Zij zien geen enkele reden waarom dit in Nederland niet zou kunnen. "Utrecht zou op dit vlak een voorloper worden van een maatschappelijke verandering." Ze hopen de rest van Nederland te inspireren tot het doorvoeren van soortgelijke veranderingen.

De motie werd aangenomen door een grote meerderheid. De nieuwe regel zou uiterlijk voor de zomer van volgend jaar ingevoerd moeten worden.