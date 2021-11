De dag begint fris met mogelijk een mistbank. In de loop van de dag breekt in het hele land soms de zon door.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

In het noordwesten blijft het waarschijnlijk overwegend grijs. Daar kan later in de middag en in de avond ook enige tijd regen vallen.

De temperatuur komt vrijdag uit op zo'n 10 graden. De wind neemt langzaam in kracht toe. In de nacht van vrijdag op zaterdag gaat het op meer plaatsen regenen.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.