In een flatgebouw aan het Reviusrondeel in Capelle aan den IJssel is in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand uitgebroken. Door de brand is één persoon om het leven gekomen en zijn drie mensen gewond geraakt.

Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Nog eens drie personen uit omliggende woningen zijn gecontroleerd op rookvergiftiging.

Tientallen woningen aan het Reviusrondeel zijn vanwege de brand ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sportcomplex aan de Alkenlaan. Hoeveel mensen hun woning hebben moeten verlaten, is niet bekend.

De brand brak uit in een appartement op de bovenste verdieping, waar alle vier de slachtoffers verbleven. Het vuur is daarna overgeslagen naar het dak van het gebouw. Rook komt daardoor in de ventilatiekanalen van het pand terecht en verspreidt zich naar andere woningen.

De hulpdiensten hebben groot opgeschaald om de brand te bestrijden. Om 5.20 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand op het dak onder controle lijkt. Om de brand in de ventilatiekanalen te bestrijden, moeten sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.