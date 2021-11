Het ministerie van Defensie gaat niet werken met een vrouwenquotum, maar wel met streefcijfers. "Een groter aandeel vrouwen is zeer gewenst", zei demissionair minister Henk Kamp (Defensie) donderdag tijdens de behandeling van de begroting van zijn ministerie in de Tweede Kamer.

In september kwam naar buiten dat het ministerie overwoog een vrouwenquotum in te voeren. De beslissing zou in oktober vallen.

Het departement probeert al jaren meer vrouwen te werven, maar slaagt daar niet in. Op dit moment is ongeveer 11 procent van de medewerkers bij Defensie vrouw. Het werven van meer vrouwen gaat "heel langzaam", aldus Kamp. Daarom komen er streefcijfers en die worden volgens de minister heel belangrijk voor de commandanten.

Het is voor Defensie niet goed om de helft van het arbeidspotentieel niet te benutten, vindt Kamp. Zo kampt het ministerie met een groot tekort aan personeel. Bovendien presteert een gemengde organisatie volgens hem beter dan een organisatie waar alleen maar mannen werken. Het ministerie gaat ook proberen meer mensen uit minderheidsgroepen te werven.