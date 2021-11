Bijna vier maanden na de overstromingen in Limburg klinkt er kritiek op de schaderegeling van de overheid. Vooral de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ligt onder vuur. "Er is nog geen cent uitgekeerd", zei burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg donderdag tijdens een bijeenkomst in de Tweede Kamer.

Verzekeraars vergoeden doorgaans wel waterschade door overvloedige regenval, maar er is geen uitkering voor de schade die ontstaat wanneer rivieren buiten hun oevers treden.

Na de overstromingen in juli besloot het demissionaire kabinet de onverzekerbare schade te vergoeden via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts).

De RVO moet de schaderegeling uitvoeren, maar het ontbreekt de dienst aan doorzettingsvermogen, vindt burgemeester Prevoo. Hij wil dat de aanmeldingstermijn voor de regeling wordt verlengd tot alle schade is afgewikkeld. De termijn loopt nu op 15 december af.

Ook Michael Faure, hoogleraar verzekeringsrecht aan de Universiteit Maastricht, heeft kritiek op de uitvoering van de schaderegeling, die volgens hem vrij bureaucratisch is. Bovendien heeft de RVO geen ervaring met uitkeringen, benadrukt de hoogleraar.

De extreme wateroverlast in het zuiden heeft tot zo'n 1,8 miljard euro aan schade geleid. Volgens Faure moet de overheid burgers en bedrijven verplichten zich te verzekeren tegen schade door overstromingen. Landen als België, Frankrijk, Spanje en Noorwegen doen dat al en het werkt goed, aldus de hoogleraar.

Experts verwachten in de toekomst vaker natuuroverlast door klimaatverandering. De provincie Limburg zegt dat 1,2 miljard euro nodig is om de provincie klimaatbestendig te maken.