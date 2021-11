In Den Bosch zijn donderdagmiddag zo'n 25.000 feestvierders op de been om de 11e van de 11e te vieren, het begin van het carnavalsseizoen. Hoewel het op sommige plaatsen heel erg druk lijkt in de stad, is de gemeente Den Bosch tevreden over het verloop.

Een woordvoerder van de gemeente zei inderdaad de indruk te hebben dat het op sommige plekken drukker is dan op andere. "We proberen mensen te bewegen om zich naar andere terreinen in de stad te verplaatsen", zei hij. "In het algemeen hebben we de indruk dat het goed verloopt. We zijn tevreden."

Ook burgemeester Jack Mikkers vindt dat het goed gaat, laat zijn woordvoerder weten. Hij wijst op de strenge regels die nageleefd worden en waar iedereen zich aan lijkt te houden. In 'Oeteldonk' vieren mensen feest in de vele cafés op meerdere plekken in de binnenstad. Zonder kaartje en coronapas kom je de rond de kroegen afgezette gebieden niet in. Volgens Mikkers zijn er geen mensen van buiten Den Bosch zonder kaartje gekomen. "Dat zou geen enkele zin hebben", aldus zijn woordvoerder. "Zonder kaartje kun je beter wegblijven."

De zegsman benadrukt dat normaal tijdens de 11e van de 11e tussen de 50.000 en 60.000 mensen feesten in de Bossche binnenstad. Nu zijn er dat 25.000 in een "totaal gecontroleerde setting", aldus de zegsman. "We hebben alle centrale evenementen afgelast en zetten de kroegen gecontroleerd open. In veel andere steden zie je dat de kroegen ongecontroleerd open zijn. Daar kunnen mensen hun eigen gang gaan. Dan is onze aanpak beter."

In Limburg zijn de openingsfestiviteiten van carnaval afgelast. Feesten in tenten en op pleinen die met name rond de aftrap van het carnavalsseizoen georganiseerd worden, zijn voor een belangrijk deel per direct verboden. Van alle Nederlandse provincies is Limburg de grootste brandhaard.

De carnavalsfestiviteiten aan het begin van 2020 droegen in Nederland bij aan de verspreiding van het coronavirus. Intussen is 84,4 procent van de bevolking gevaccineerd. Toch is donderdag een recordaantal positieve coronatests behaald. Het RIVM meldde dat er 16.364 positieve tests zijn geteld in de afgelopen 24 uur. Vrijdag volgt een persconferentie waarin het kabinet mogelijk nieuwe maatregelen aankondigt.