Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is een gesprek van verdachte Randall D. "rechtstreeks bewijs" dat hij betrokken was bij de vergismoord op de zeventienjarige Mohamed Bouchikhi in Amsterdam. Het sterkt justitie in de overtuiging dat D. een van de schutters was, zo kwam donderdag naar voren in de rechtbank van Amsterdam.

Bouchikhi was stagiair in een buurthuis in Amsterdam en werd doodgeschoten toen twee gewapende mannen begin 2018 op zoek waren naar het beoogde doelwit Gianni L.

Eenmaal in het buurthuis kregen de schutters L. in het vizier en openden ze het vuur. L. raakte hierbij gewond, net als een destijds negentienjarige vrouw die daar nog altijd hinder van ondervindt. L. wist ondanks zijn verwondingen te ontkomen.

Een van hen zag Bouchikhi aan voor L. en schoot hem van dichtbij neer. De jongen stierf ter plekke.

'Details uit gesprek komen overeen met moord'

Het afgeluisterde gesprek waar het OM over spreekt, werd vlak na de dood van Bouchikhi gevoerd. D. zou tegen iemand hebben gezegd dat hij betrokken was bij een schietpartij in een gebouw. Hij zou daar samen zijn geweest met medeverdachte Emylio G.

D. zou zich in het gesprek erover hebben verbaasd dat het G. niet was gelukt het beoogde doelwit dood te schieten, omdat die al gewond was. D. zou ook verontwaardigd hebben gezegd dat G. een "vent voor niks heeft beschoten". "Die jong was jong, erg jong", citeerde de officier het gesprek. De details komen volgens het OM overeen met die van de moord op Bouchikhi.

D.'s advocaat Alexander Admiraal snapt niet waarom het OM zo stellig is. Het opgenomen gesprek is "een mengelmoes van Nederlands, Papiamento en straattaal", aldus de raadsman. Volgens de advocaat spreken de vertalers slechts over een interpretatie van het gesprek en moet een beëdigd tolk de opname nog beluisteren.

Zaak met vele dwarsverbanden

De zaak is omvangrijker dan alleen de moord op Bouchikhi. Zo wordt D. ook verdacht van de liquidatie van Lucas Boom. Medeverdachte G. is op zijn beurt woensdag aangehouden voor een moord op een 24-jarige man in Amsterdam in 2015.

Beide verdenkingen zijn gestoeld op een verklaring van een anonieme bedreigde getuige. "Een getuige wiens verklaring dus niet te toetsen is", verzuchtte advocaat Admiraal.

De zaak gaat op 28 januari verder met een regiezitting. Dan zal ook G. moeten verschijnen.