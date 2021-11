Ondanks de oplopende coronacijfers is in Noord-Brabant het begin van het carnavalsfeest losgebarsten. In Limburg zijn alle grootschalige evenementen afgeblazen, maar ook daar wordt op kleine schaal de elfde van de elfde gevierd.

In Den Bosch gingen de kroegen traditiegetrouw om 11.11 uur open. Alleen mensen die vooraf een kaartje hebben gekocht, zijn welkom. Het centrale feest op een groot plein in de Brabantse hoofdstad werd afgeblazen, maar in de horecagelegenheden wordt volop carnaval gevierd.

In Tilburg wordt vanmiddag op het Willemsplein gefeest. Voor dit evenement zijn tweeduizend kaarten verkocht. Meer mensen mogen niet aanwezig zijn. De gemeente gaat ervan uit dat de organisatie zelf toeziet op de toegangscontroles. "Al houden we wel een oogje in het zeil en treden we op bij excessen", aldus een gemeentewoordvoerder.

Niet alle evenementen in Noord-Brabant gaan door: een groot feest op de Grote Markt in Breda is afgeblazen. De gemeente was bang dat het te druk zou worden. In 'Kielegat' wordt Prins Carnaval daarom in een kroeg gepresenteerd. Maximaal zeshonderd mensen die een dag van tevoren een kaartje hebben bemachtigd, mogen erbij zijn.

Ook in Limburg zoeken mensen de kroeg op

Vanwege de grote druk op de Limburgse ziekenhuizen leek het carnaval dit jaar weer in het water te vallen. Toch is ook in Limburg op veel plaatsen het carnavalsseizoen van start gegaan: ook daar mag in cafés carnaval gevierd worden.

Bezoekers moeten - net als elders in het land - een QR-code tonen om een café te mogen betreden, maar hebben op veel plaatsen ook een speciaal polsbandje nodig. Buiten mag niet gefeest worden en dus speelt het carnaval zich binnen af.

"Daar zijn de ondernemers en het publiek verantwoordelijk", zei een woordvoerder van de gemeente Maastricht donderdag. "We doen wel een oproep aan iedereen om niet de grenzen op te zoeken en het de kasteleins niet moeilijk te maken."