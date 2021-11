In het onderzoek naar onder meer de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden is een notitieboek van een van de onderzoekers met daarin persoonlijke aantekeningen vermist geraakt. Een "anoniem persoon" zou de aantekeningen in bezit hebben, maar nog niet hebben teruggegeven, schrijft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) woensdag in een brief aan de Kamer.

De vinder van het boek heeft er melding van gemaakt bij onderzoeksbureau Deloitte, dat het onderzoek uitvoert. Blokhuis spreekt van een datalek en bekijkt welke gevolgen dit heeft voor het verdere onderzoek. Deloitte heeft melding van het lek gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

In het notitieboek stonden ook "persoonsnamen", schrijft de staatssecretaris. Hij is in overleg met Deloitte "om te borgen dat alle betrokken belanghebbenden zo snel mogelijk over de ontstane situatie worden geïnformeerd".

"Tot slot wil ik benadrukken dat ik mij onverkort blijf inzetten om op zo kort mogelijke termijn de onderste steen boven te krijgen bij het onderzoek naar de inkoop van PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen, red.)", aldus Blokhuis.

Nog altijd geen mondkapje van Van Lienden gebruikt

Het onderzoek van Deloitte richt zich onder meer op de aankoop van zogeheten persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder mondkapjes.

Zo is er veel te doen rondom de mondkapjesdeal van Van Lienden en zijn zakenpartners met het ministerie van Volksgezondheid. Zij ontvingen vorig jaar ruim 100 miljoen euro belastinggeld voor ongeveer 40 miljoen mondkapjes. Het was een van de grootste mondkapjesdeals in de coronacrisis. De betrokkenen maakten ongeveer 28 miljoen euro winst, terwijl Van Lienden aanvankelijk zei het werk belangeloos te doen. Een deel van de mondmaskers is door het RIVM afgekeurd, omdat ze grafeen bevatten. Vooralsnog is geen van de kapjes gebruikt.

In september meldde Blokhuis dat het onderzoek naar de beschermingsmiddelen veel langer zou duren dan eerst werd gedacht. De eerste onderzoeksresultaten zouden er begin september al moeten zijn, maar Deloitte had alleen al tot half oktober nodig om in te schatten hoelang het onderzoek mogelijk zou gaan duren. Blokhuis schreef vorige maand de eerste resultaten voor april volgend jaar te verwachten.

Het onderzoek bestaat uit drie fases. In de eerste fase wordt de deal van Van Lienden onderzocht. Het tweede deel van het onderzoek richt zich op twee andere grote overeenkomsten waarmee ruim 100 miljoen was gemoeid. In de derde fase onderzoekt Deloitte alle deals onder de 100 miljoen euro.