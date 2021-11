De brandveiligheid van de woningen die in de nacht van 19 op 20 mei in vlammen opgingen in de Haagse Schilderswijk was niet op orde. Dat concludeert het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in een onderzoek naar de brand. Door de zeer grote brand in de Wouwermanstraat raakten tientallen woningen onbewoonbaar en een nabijgelegen moskee beschadigd.

Uit onderzoek blijkt dat de brand zich ook had kunnen verspreiden wanneer de woningen wél aan de bouwregelgeving hadden voldaan. Maar dat was in dat geval wel minder snel gebeurd, waardoor de brandweer meer tijd zou hebben gehad om de branduitbreiding te beperken, schrijft het IFV.

Onder meer de aanbouw, balkons en dakconstructie bleken niet in orde te zijn geweest. Zo hadden de balkons een polyester bekleding, wat niet hittevast en brandwerend was. De specifieke bekleding voldeed niet aan de vastgelegde eisen, en heeft de "branduitbreiding (sterk) bevorderd".

In juni werd brandstichting als oorzaak van de vuurzee al uitgesloten. Maar waardoor de brand wel is ontstaan, is niet met zekerheid meer te zeggen vanwege de heftigheid van de brand.

70 Ravage na brand in Den Haag, veertig woningen onbewoonbaar

Gemeente zet in op informatiecampagne

De gemeente Den Haag laat dinsdag weten de conclusies van het IFV te onderschrijven. "De combinatie van bouwwerken aan de achterzijde van de woningen, de polyester balkons en de gebrekkige aansluiting van woningscheidende wanden met het dak (onvoldoende brandwerendheid), heeft er mede aan bijgedragen dat de brand de omvang heeft gekregen die we in mei dit jaar hebben kunnen aanschouwen."

Het IFV heeft de gemeente aanbevolen om naar aanleiding van het onderzoek uitgebreide inventarisaties te doen, maar die onderzoeksvraag is enorm, schrijft het Haagse college. Zo'n inventarisatie zou ook niet gelijk tot veiligheidsverbetering leiden.

De gemeente gaat daarom onder meer inzetten op gerichte voorlichting over de brandveiligheid van woningen. Dat heeft directe invloed op het gedrag van huiseigenaren, schrijft het college.