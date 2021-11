Sjonny W. is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot negentien jaar en elf maanden cel en tbs met dwangverpleging. Volgens het gerechtshof in Amsterdam staat vast dat de 48-jarige Amsterdammer verantwoordelijk is voor de gewelddadige dood van Monique Roossien in 2003 en van Mirela Mos eind 2004. Ook heeft hij de hand gehad in de verdwijning en dood van de sinds 2017 vermiste Sabrina Oosterbeek, aldus het hof.

De straf in hoger beroep is gelijk aan de eis die het Openbaar Ministerie (OM) eind september uitsprak en hoger dan die waartoe de rechtbank in 2019 besloot.

De rechtbank legde W. in augustus 2019 een gevangenisstraf van veertien jaar en vijf maanden en tbs met dwangverpleging op voor de moord op Mos. Volgens de rechtbank was niet bewezen dat W. te linken was aan de gewelddadige dood van Roossien en de verdwijning en mogelijke dood van Oosterbeek.

W. heeft altijd ontkend iets te maken te hebben gehad met de verdwijning van de drie vrouwen. Hij kwam in beeld als verdachte na DNA-onderzoek en omdat hij de laatste persoon was die Oosterbeek in levenden lijve had gezien.

Het stoffelijk overschot van Roossien werd in april 2003 gevonden aan de Uitdammerdijk aan het IJmeer, boven Amsterdam. Het in stukken gehakte lichaam van Mos werd in november 2004 verdeeld over zestien vuilniszakken aangetroffen in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. Oosterbeek verdween in 2017 van de aardbodem na een nachtelijk bezoek aan W.