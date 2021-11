De bestuurder van de auto die afgelopen weekend in Barendrecht te water raakte waarbij een tienjarige inzittende overleed, is op vrije voeten gesteld. De 28-jarige man uit Spijkenisse wordt nog wel verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en het rijden onder invloed, meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. Naast de bestuurder en het slachtoffer zat er nog iemand in de auto.

De politie werd in de nacht van zaterdag op zondag rond 3.00 uur gewaarschuwd dat een auto te water was geraakt op het Lorentzpad. De bestuurder van het voertuig kon op tijd uit de auto komen en had alarm geslagen.

Het jonge slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, maar de hulp mocht volgens de politie niet meer baten.

Volgens Rijnmond was de derde inzittende de moeder van de overleden jongen. Zij hoefde niet naar het ziekenhuis. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt om privacyredenen niets over de identiteit van de inzittende.