Philip Morris heeft in mei het verbod om reclame voor tabaksproducten te maken overtreden. Dat is te concluderen uit een brief van demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. De sigarettenfabrikant heeft meerdere boetes gekregen voor het overtreden van het verbod, zegt het bedrijf desgevraagd tegen NU.nl.

De boetes - opgelegd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - bedragen tussen de 45.000 en 450.000 euro. Hoeveel boetes er zijn uitgedeeld en wat het totale bedrag is, wil Philip Morris niet zeggen. Ook de NVWA wil er niets over kwijt, omdat het nooit toelichting geeft op individuele zaken.

Een van de aanleidingen voor de boetes was een paginagrote advertentie in De Telegraaf die Philip Morris liet plaatsen en waarvoor ook andere media waren benaderd.

In de advertentie wees de tabaksproducent rokers op "rookvrije alternatieven", zoals elektronische sigaretten. Het bedrijf noemde het een "informatiecampagne". Daarnaast richtte de fabrikant ook een website op met dezelfde inhoud.

Philip Morris wees rokers op alternatieve rookwaar

Philip Morris riep rokers in de advertentie op te stoppen, maar wees daarbij wel direct op e-sigaretten als alternatief.

Doordat er bij dat soort sigaretten geen verbranding plaatsvindt, zouden die "minder schadelijk" zijn. E-sigaretten zijn minder ongezond dan normale sigaretten, maar vormen nog steeds een gezondheidsgevaar.

Gebruikers van elektronische sigaretten hebben volgens het RIVM nog altijd een verhoogde kans op kanker. Overigens erkent Philip Morris in de reclamecampagne ook dat alternatieven voor normale sigaretten "niet risicovrij" zijn.

De campagne zette kwaad bloed bij organisaties als KWF Kankerbestrijding.

Philip Morris heeft bezwaar aangetekend tegen boetes

De NVWA deed onderzoek naar de campagne van de tabaksproducent en kwam tot de conclusie dat "campagnes waarbij direct of indirect aandacht werd gevraagd voor een nieuwe generatie tabaksproducten" reclame voor tabaksproducten zijn.

Philip Morris is het "fundamenteel oneens" met die opvatting. Het heeft bezwaar aangetekend tegen de boetes die de NVWA heeft opgelegd. "Onze campagne is geen reclame voor tabaksproducten, noemt ook geen merken en heeft geen commerciële insteek", aldus een woordvoerder van Philip Morris.

In de advertentie in De Telegraaf werd Philip Morris echter meerdere keren genoemd en ook op de website die was opgetuigd voor de "informatiecampagne" is het logo van de tabaksproducent meerdere keren te zien. De site is inmiddels tijdelijk buiten werking vanwege "onderhoud". Volgens Philip Morris is daarvoor gekozen om "verdere boeteopleggingen te voorkomen".

Sinds begin deze eeuw is het verboden om reclame te maken voor tabaksproducten. In de jaren daarna heeft de overheid steeds meer regels ingevoerd om roken te ontmoedigen. Sinds een jaar mag tabakswaar op verkooppunten niet meer in het zicht liggen en in 2024 mogen sigaretten niet meer in supermarkten worden verkocht.