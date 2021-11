Opvallend is dat B. in de nacht van 11 op 12 augustus om 0.36 uur werd staande gehouden toen hij langs de plaats fietste waar Nicky gevonden was. Twee mensen van de Koninklijke Marechaussee, die de plaats delict bewaakten, vroegen hem wat hij aan het doen was. B. heeft destijds gezegd dat hij post aan het rondbrengen was en op weg naar huis was. Nu zegt hij dat hij de intentie had om te gaan melden dat hij Nicky had gevonden, maar dat hij besloot te zwijgen toen hij erachter was gekomen dat de jongen ook al gevonden was door anderen.