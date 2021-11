Peetje: "Bij de rechtbank Maastricht hebben Berthie en Femke al precies uitgelegd hoe wij over deze zaak en de verdachte denken. Daar is helemaal niks aan veranderd. Al deze dagen in de rechtbank hebben voor ons niks opgeleverd. Het is pijnlijk om steeds met B. geconfronteerd te worden. We zouden het willen uitschreeuwen, vertel ons de waarheid, wat is er met onze Nick gebeurd! Waar is de kluisverklaring waar zoveel over gesproken werd in het begin en waarom heb je een videoverklaring afgelegd. En hoe komen er zoveel DNA-sporen van jou op Nicky terecht. Durf je de waarheid niet te vertellen? Want dat jij het gedaan hebt, staat voor ons vast. Door jou hebben we geen normaal leven meer. Door jou missen we iedere dag ons kind. Wij, Femke, Berthie en ik, hebben jou niks meer te zeggen. Nu ben jij aan zet.