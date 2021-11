We gaan nu terug naar de door Jos B. gepleegde zedendelicten in 1983 en 1984. In een politieverhoor in 1985 over deze kwesties zou een rechercheur tegen B. hebben gezegd dat hij hem wist te vinden als een kind iets zou overkomen.Volgens B. is dat een van de redenen dat hij heeft gezwegen over het vinden van Nicky. Ook in verhoren in 2001 als getuige en in 2018 als verdachte in de zaak-Verstappen heeft B. niets gezegd over het vinden van Nicky. Reden is volgens B. de vijandige sfeer die hij proefde. Op advies van zijn raadsman heeft hij zich in 2018 beroepen op zijn zwijgrecht.