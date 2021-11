De intocht van Sinterklaas in Utrecht gaat niet door vanwege het coronavirus. Dat heeft de gemeente Utrecht woensdag bekendgemaakt. De intocht zou op zondag 14 november plaatsvinden.

De organisator van de intocht heeft aan de gemeente laten weten de intocht niet langer op zich te willen nemen "door de actuele ontwikkelingen rond het coronavirus", laat de gemeente weten in een brief. De gemeente Utrecht zegt de zorg over het oplopende aantal besmettingen te delen.

De gemeente "betreurt en respecteert" het besluit van de organisator. Volgens de gemeente is er te weinig tijd om nog een alternatief te verzorgen.

De afgelopen weken is het aantal coronabesmettingen in ons land flink gestegen. Dinsdag meldde het RIVM 11.352 positieve coronatests. Voor de zesde dag op rij kwamen de dagelijkse besmettingen boven de 10.000. Het aantal COVID-19-patiënten in ziekenhuizen steeg dinsdag naar 1.647. Dat is het grootste aantal sinds 25 mei.