De noodopvanglocatie in het Gelderse Heumensoord is ongeschikt voor verblijf tijdens de wintermaanden en verlenging van de noodopvang zou onacceptabel zijn. Voor de Afghaanse evacués die er sinds twee maanden verblijven, moet snel een structurelere woonvoorziening worden gevonden. Dat laten het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale ombudsman weten in een brief aan demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) die in handen van NU.nl is.

Het is de bedoeling dat Heumensoord per 1 januari 2022 weer sluit, maar de opvanglocaties in Nederland zitten vol en de doorstroom stokt. De voorzitter van het college, Jacobine Geel, en ombudsman Reinier van Zutphen bezochten Heumensoord op 29 oktober. "De omstandigheden waarin deze mensen moeten leven zijn onder de maat voor iets anders dan noodopvang en daarom moet er snel een betere oplossing komen", aldus Geel.

Zo is er volgens de twee partijen een groot gebrek aan privacy. De slaapkamers hebben geen plafond, maar alleen dunne scheidingswanden, zo laten de briefschrijvers weten. "Alle leefgeluiden, waaronder gesprekken en huilende kinderen, zijn voor iedereen hoorbaar", staat in de brief.

Daarnaast is er onduidelijkheid over hoelang deze mensen, onder wie 450 kinderen, er zullen verblijven en is er sprake van onzekerheid over de toekomst, wat leidt tot psychische en gezondheidsproblemen zoals stress, slapeloosheid en depressie. Verder schrijven het college en de ombudsman dat de Nederlandse overheid zegt zich extra verantwoordelijk te voelen voor de groep die in Heumensoord wordt opgevangen, maar verblijven de Afghaanse evacués er in de praktijk "onder omstandigheden die slechter zijn dan in een regulier asielzoekerscentrum".

Broekers-Knol laat weten dat hard gewerkt wordt aan extra opvangplekken in de reguliere opvang. "Ik deel de mening dat opvang op Heumensoord niet optimaal is voor de bewoners, het gaat hier ook om tijdelijke noodopvang." Die is evenwel nog hard nodig op dit moment. "Het is namelijk belangrijk dat we iedereen onderdak kunnen geven."

In 2016 brachten het college en de ombudsman ook al eens een bezoek aan de toenmalige noodopvang Heumensoord. Toen stelden ze dat een dergelijke grootschalige opvang schadelijk is voor de veiligheid en gezondheid van de asielzoekers en deden ze de dringende aanbeveling om de locatie niet opnieuw, op grote schaal, in gebruik te nemen.