De politie is op zoek naar een "mogelijk cruciale" ooggetuige die wellicht de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca afgelopen zomer van dichtbij heeft gefilmd. Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt in een uitzending van Opsporing Verzocht.

Het gaat volgens de politie om een Nederlandse jongeman met een Amsterdams accent en lichtblond haar. Een foto van de nog onbekende man werd in de uitzending getoond. De man staat op beeldmateriaal van andere getuigen, die hebben verklaard dat hij de mishandeling daadwerkelijk heeft gefilmd.

"Zulk materiaal is voor ons heel belangrijk, omdat we dat mogelijk kunnen gebruiken om de gebeurtenissen 100 procent duidelijk te krijgen", zei een politiewoordvoerder eerder over de getuige. "Maar ook als hij niet heeft gefilmd, is hij een cruciale ooggetuige."

De politie gaf in het opsporingsprogramma ook aan "heel graag" nader in gesprek te willen met een aantal anonieme tipgevers. "We hebben een aantal aanvullende vragen voor hen", zei een woordvoerder. Eerder op de dag werd bekendgemaakt dat de politie een beloning van 15.000 euro uitlooft voor de gouden tip in het onderzoek naar de fatale mishandeling op Mallorca.

Bij dit uitgaansgeweld kwam de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven. Het Openbaar Ministerie verdenkt in totaal acht personen van betrokkenheid bij de gewelddadigheden op Mallorca. Vijf van hen zitten op dit moment nog vast.