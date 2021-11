In Papendrecht is dinsdagavond een man neergestoken in een woning. Bij zijn vluchtpoging sprong hij van de derde verdieping van een galerijflat, meldt de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht, maar raakte niet levensbedreigend gewond.

Het incident vond plaats aan de Hendrik Breitnerstraat in het Zuid-Hollandse Papendrecht. Rijnmond schrijft dat de man na het steekincident probeerde weg te komen van zijn aanvaller door van de derde verdieping te springen.

De verdachte sloeg na de steekpartij op de vlucht. De politie heeft nog niemand aangehouden en zoekt naar getuigen van het voorval.

Wat er aan het incident voorafging, is niet bekend. Het is niet duidelijk of verdachte en slachtoffer elkaar kenden.