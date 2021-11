De rechtbank in Leeuwarden heeft twee zweminstructeurs van zwembad Ny Sudersé in Lemmer 60 en 120 uur werkstraf opgelegd. Op 6 februari 2020 verdronk daar een elfjarige Eritrese jongen tijdens zijn eerste zwemles. De instructeurs hadden hem uit het oog verloren.

Pas tijdens het douchen na de les werd opgemerkt dat de jongen niet meer bij de groep was. Hij werd vervolgens gevonden op de bodem van het diepe gedeelte van het zwembad. Reanimatie mocht niet meer baten.

De jongen behoorde tot een groep van elf leerlingen van de AZC-school. Zij kregen een les 'watergewenning' in het ondiepe deel van het bad. De beide instructeurs, een man en een vrouw afkomstig uit respectievelijk Emmeloord en Koudum, golden als zeer ervaren.

Niettemin hebben zij volgens de rechtbank nogal wat steken laten vallen. Zij hebben het aantal kinderen niet geteld, geen onderlinge afspraken gemaakt over vorm of inhoud van de les en ook niet over hoe zij orde en toezicht zouden houden. Evenmin wisten zij welke kinderen geen ervaring met water hadden, noch wie er geen Nederlands sprak. Volgens de rechtbank heeft een jongen uit de groep wel wat vertaald, maar is er niet nagegaan of de verdronken jongen doorhad dat water gevaarlijk is en dat hij zou kunnen verdrinken.

Volgens de rechtbank is er sprake van dood door schuld. De opgelegde werkstraffen pakten lager uit dan geëist door het Openbaar Ministerie, omdat de rechtbank een minder zware vorm van schuld bewezen acht. "Het opleggen van straf heeft ook tot doel andere professionals en organisaties erop te wijzen dat de zorgplicht die op hen rust meebrengt dat zij zich voortdurend bewust moeten zijn van wat er in de concrete situatie van hen wordt verlangd", aldus de rechtbank.