De Nederlandse, Franse en Belgische politie hebben maandag en dinsdag twee arrestaties verricht in de zaak die draait rondom de overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord. Bij de overval op 19 mei werden meerdere miljoenen euro's aan edelmetalen buitgemaakt.

Het transportvoertuig vervoerde edelmetalen afkomstig uit Duitsland en België. De totale waarde was zo'n 67,3 miljoen euro.

Eerder werden al zes personen opgepakt in verband met de zaak. Een zevende verdachte kwam tijdens een vuurgevecht met de politie om het leven. De zes verdachten staan op 15 november tijdens een pro-formazitting voor de rechter.

Niet duidelijk of verdachten al in het vizier waren van de politie

De politie en het OM maakten eerder bekend dat zij nog naar minimaal drie verdachten op zoek waren. Het is nog niet duidelijk of de twee nieuwe verdachten - een 20-jarige vrouw uit het Belgische Ganshoren en een 44-jarige man uit Parijs - tot die drie verdachten gerekend kunnen worden. Verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De woningen van de verdachten zijn doorzocht. Agenten hebben onder meer auto's en gegevensdragers in beslag genomen.

Bij de gewapende overval werd veel geweld gebruikt. De verdachten kwamen met bivakmutsen een filiaal binnen van Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord, vlak na het arriveren van geldtransportwagens. De groep droeg kogelvrije vesten en leek goed voorbereid.

Medewerkers en beveiligers van Schöne Edelmetaal werden vastgebonden met tiewraps en automatische wapens werden afgevuurd om mensen op afstand te houden. Ook de politie werd later doelwit van vuurwapen geweld. Het korps liet achteraf weten dat het'een wonder' was dat er aan politiezijde geen slachtoffers waren gevallen.