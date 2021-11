Bij de grootschalige politieactie tegen drugsorganisaties in Nederland en België zijn dinsdag tien personen opgepakt, meldt de politie. In totaal zijn 25 woningen binnengevallen in Bergeijk, Best, Waalre, Utrecht, Eindhoven, Schiedam, Helmond, Valkenswaard en het Belgische Pelt.

Ruim 275 agenten zijn tot het middaguur ingezet om locaties te doorzoeken. Volgens de politie is ruim 3 kilo synthetische drugs in beslag genomen.

De hoofdverdachte is een 32-jarige man uit Bergeijk. Volgens De Telegraaf gaat het om een lid van een beruchte Roma-familie uit die omgeving.

In een reactie laten het korps en het Openbaar Ministerie weten "tevreden" te zijn met de resultaten van de actie. Volgens de autoriteiten zijn "de meeste verdachten" aangehouden, maar worden de komende tijd vermoedelijk nog meer arrestaties verricht. "Dit soort grote operaties vragen om een zorgvuldige voorbereiding en planning."

De verdachten zijn veelal twintigers en jonge dertigers. Zij worden verdacht van handel in en productie van synthetische drugs. Hun woningen worden doorzocht. De verdachten zitten vast en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Onderzoek liep sinds mei vorig jaar

Er liep sinds mei vorig jaar een onderzoek naar de criminele organisatie. Extra bewijs in de zaak kreeg de politie door de vondst van meerdere drugslabs in Nederland, Duitsland en België. Zo werden in onder andere Tegelen, Ruppach (Duitsland), Kassel (Duitsland) en Lanaken (België) labs ontmanteld.

Die labs was de politie op het spoor gekomen nadat ze chatberichten van de berichtendiensten EncroChat, Sky ECC en ANOM ter beschikking had gekregen. In een verklaring schrijven politiechef Wilbert Paulissen en hoofdofficier van justitie Heleen Rutgers dat de berichten "een enorme bron van informatie" zijn, die de politie "veel inzichten geeft in de werkwijzen van criminele organisaties".