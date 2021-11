Het Openbaar Ministerie (OM) looft 15.000 euro uit voor de gouden tip in het onderzoek naar de fatale mishandeling afgelopen zomer op Mallorca. Het OM vraagt specifiek naar een man die het dodelijke geweld tegen de 27-jarige Carlo Heuvelman mogelijk heeft gefilmd, omdat ze nog niet beschikt over beelden van de mishandeling zelf.

In de uitzending van Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond opnieuw aandacht gevraagd voor de zaak, kondigt de politie aan. Daarin wordt een foto getoond van een onbekende man die mogelijk beelden zou hebben gemaakt van de mishandeling van Heuvelman. De man staat op beeldmateriaal van andere getuigen.

Een woordvoerder zegt tegen NU.nl dat het OM beschikt over beelden van voor en na de fatale mishandeling en van de gewelddadigheden eromheen. "We hebben het vermoeden dat er meer beelden zijn."

Op de vraag of deze beelden doorslaggevend zijn voor de rechtszaak, laat de zegsman weten dat dat bij de zaak zelf moet blijken. "Er zijn andere manieren om de zaak rond te krijgen, maar het zou heel goed zijn als deze beelden in het strafdossier zitten. Dat is ook onze plicht, om zo veel mogelijk informatie te verzamelen."

Overigens looft het OM het geld uit voor een tip die doorslaggevend is in het onderzoek. Dat hoeven dus niet per se deze beelden te zijn.

Heuvelman overleed enkele dagen na mishandeling

In de ochtend van 14 juli waren er meerdere gewelddadigheden in de plaats El Arenal op het Spaanse eiland. Meerdere mensen raakten gewond bij een vechtpartij in een café. Bij een tweede incident op de boulevard werd Heuvelman dusdanig mishandeld dat hij enkele dagen later kwam te overlijden. Een groep Hilversummers wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweld van die nacht.

Het OM verdenkt in totaal acht personen van betrokkenheid bij de gewelddadigheden op Mallorca. Vijf van hen zitten op dit moment nog vast. Zij staan woensdag 17 november voor de rechter in Lelystad tijdens een eerste openbare zitting.