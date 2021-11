De A27 is dinsdag ter hoogte van het knooppunt Hooipolder tijdelijk in beide richtingen afgesloten geweest vanwege de arrestatie van drie personen in een auto, zo laat de politie weten. Rond 12.50 uur werd de weg weer vrijgegeven.

De weg was tijdelijk afgesloten vanwege mogelijk onderzoek, aldus een politiewoordvoerder.

Het drietal werd aangehouden vanwege een melding van bedreiging met een vuurwapen elders in het land. Waar precies is nog onduidelijk.

Het is nog onbekend of de verdachten ook daadwerkelijk een vuurwapen bij zich hadden.