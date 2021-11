Er komt een nieuw onderzoek naar alleenstaande moeders die tot de jaren tachtig hun kind onder druk hebben moeten afstaan. Dat heeft demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) dinsdag besloten. Uit gesprekken met belangengroepen en berichten bleek dat de zogeheten afstandsmoeders, afstandskinderen en andere betrokkenen het vertrouwen in een lopend onderzoek waren verloren.

Ongeveer dertienduizend moeders hebben tussen 1956 en 1984 hun kinderen onder druk afgestaan voor adoptie. In totaal zou het gaan om vijftienduizend kinderen.

De moeders werden vaak in hun keuze beïnvloed door de kerk of het gezin. Veel van deze vrouwen waren jong en ongehuwd.

De mogelijkheden om een kind te adopteren dat in Nederland geboren is zijn tegenwoordig beperkt, valt te lezen op de website van de Raad voor de Kinderbescherming. Er zijn in Nederland maar weinig ouders die ervoor kiezen om volledig afstand te doen van hun kind en hun rechten als ouder. Ze krijgen hiervoor tegenwoordig een bedenktijd van drie maanden.

Dekker wil vertrouwen herstellen met nieuw onderzoek

Het huidige onderzoek naar binnenlandse adoptie tussen 1956 en 1984 wordt stopgezet en er komt een nieuwe, onafhankelijke onderzoekscommissie. "Ik heb er vertrouwen in dat we met het nieuwe onderzoek een nieuwe start kunnen maken en daarmee het vertrouwen dat is geschaad kunnen herstellen", laat Dekker weten.

In het nu stopgezette onderzoek naar de binnenlandse adopties waren problemen met het aanmeldpunt waar afstandsmoeders, afstandskinderen en andere betrokkenen zich konden aanmelden om een bijdrage te leveren aan het onderzoek door hun verhaal te vertellen. Daardoor zagen ze het onderzoek niet langer zitten.

Resultaten stopgezet onderzoek wellicht wel meegenomen

Het stopgezette onderzoek werd uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut, laat een woordvoerder namens Dekker weten aan NU.nl. "Er zal worden gekeken of de resultaten van dat onderzoek worden meegenomen in het nieuwe onderzoek."

Dekker gaat nu eerst in gesprek met betrokkenen over het profiel van de voorzitter en het onderwerp van de opdracht van de onafhankelijke onderzoekscommissie. Naar verwachting informeert de minister begin volgend jaar de Tweede Kamer over hoe de nieuwe onderzoekscommissie eruit zal gaan zien.