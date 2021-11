De politie heeft dinsdagochtend op meerdere plaatsen in Nederland en België invallen gedaan in een onderzoek naar drugsproductie en -handel, zo bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van De Telegraaf. Tot dusver zijn zes personen aangehouden.

Ruim 275 agenten zijn ingezet op locaties in Bergeijk, Utrecht, Eindhoven en de Belgische plaatsen Neerpelt en Pelt.

In Bergeijk gaat het om een inval op een woonwagenkamp. Volgens De Telegraaf is daar de hoofdverdachte opgepakt, die een leidende rol zou hebben gehad bij een drugsorganisatie. Ook zou hij lid zijn van een beruchte Roma-familie.

De verdachten zijn veelal twintigers en jonge dertigers. Zij worden verdacht van handel in en productie van synthetische drugs. Hun woningen worden doorzocht.

De politie doet nog geen uitspraken over eventueel in beslag genomen goederen. Ook is de politieactie nog niet afgerond.