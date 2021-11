Anders dan vorig jaar kunnen alle kinderen donderdag tijdens Sint-Maarten weer met lampionnen langs de deuren om te zingen en snoep op te halen. Wel roepen veiligheidsregio's deelnemers op om in kleine groepjes door de straten te lopen, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl. Mensen achter de deur krijgen de tip om alleen voorverpakte traktaties uit te delen.

Net als de Sinterklaasintochten valt Sint-Maarten niet onder de vorige week aangekondigde maatregelen. Deelnemers hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien. Veiligheidsregio's zien dan ook geen reden om een stokje voor het feest te steken.

Sint-Maarten wordt niet overal in het land gevierd. Vooral in Noord-Holland, Limburg en Groningen gaan kinderen op 11 november langs de deuren.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord roept deelnemers op zich aan de basisregels te houden en de keuzes van mensen die geen Sint-Maarten willen vieren te respecteren. Veiligheidsheidsregio Amsterdam-Amstelland sluit zich daarbij aan en vraagt feestvierders vooral "het gezonde verstand" te gebruiken.

Tips voor veilige Friese optocht, Utrecht 'draait parade om'

Net als de Drentse veiligheidsregio komt Veiligheidsregio Fryslân met verschillende adviezen om een veilig Sint-Maarten te vieren. Zo wordt lampionlopers onder meer gevraagd in kleine groepjes te lopen en begrip te tonen als iemand niet wil opendoen.

Uitdelers van snoep krijgen de tip om alleen voorverpakt snoep weg te geven, traktaties bij de deur te zetten en met bijvoorbeeld een lichtje te laten zien dat kinderen mogen aanbellen.

In Utrecht, waar Sint-Maarten een speciale betekenis heeft omdat hij de beschermheilige van de stad is, ging de traditionele parade afgelopen weekend - net als vorig jaar - niet door. In plaats daarvan werd de parade net als in 2020 'omgekeerd' en konden mensen langs de lichtsculpturen lopen die normaal door de stad worden getorst.

Groningen laat het vrij, Limburg heeft Sint-Maarten al gevierd

De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (in Noord-Holland) laat het gemeenten dit jaar vrij hoe zij Sint-Maarten willen vieren en komt niet met een advies. "Het is in de buitenlucht en bovendien een jeugdactiviteit. Zo collectief zijn de vieringen hier ook niet, dus kinderen kunnen gemakkelijk op veilige afstand langs de deuren", zegt een woordvoerder.

Ook Groningen komt niet met aanvullende regels voor Sint-Maarten en laat het gemeenten eveneens vrij hoe zij het feest willen vieren. "In principe gaat het langs de deuren gaan gewoon door", aldus een woordvoerder.

In Noord-Limburg werd de manier van vieren ook overgelaten aan de mensen zelf. In de hele provincie gingen de kinderen afgelopen weekend al langs de deuren, omdat het donderdag ook al de 'elfde van de elfde' is: de opening van het carnavalsseizoen. Overigens zijn de meeste carnavalsactiviteiten inmiddels afgelast vanwege de volle Limburgse ziekenhuizen.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat het in Friesland niet was toegestaan om in een optocht te lopen. Dit had Veiligheidsregio Fryslân maandag laten weten aan NU.nl maar blijkt toch niet te kloppen, meldt een woordvoerder dinsdag. Optochten in Friesland zijn wél toegestaan tijdens Sint-Maarten.