Een 72-jarige kungfuleraar uit het Limburgse Roggel moet dertig maanden de cel in wegens het stelselmatig mishandelen en bedreigen van volgelingen in zijn "sekte". Volgens de rechtbank in Roermond, die in het vonnis de eis van het Openbaar Ministerie volgt, heeft de man jarenlang tientallen leerlingen mentaal en fysiek mishandeld.

Tegen de man werd door vier volgelingen aangifte gedaan. Mensen kwamen bij L. terecht via zijn kungfulessen, waarbij hij beloofde mensen op te leiden tot strijder en samoerai. Leerlingen werden geïndoctrineerd en naar zijn hand gezet, waardoor ze zich steeds verder afsloten van familie en de echte wereld. Zijn leerlingen leefden bij elkaar in groepen in verschillende woningen in zuidoost-Nederland en Duitsland.

Vier voormalige leden van de leefgroep van L. zeiden tijdens de behandeling van de strafzaak lichamelijk en geestelijk kapot te zijn gemaakt, met name door het excessieve geweld van L. Een van de vrouwen vertelde 22 jaar lang geleden te hebben onder volledige onderwerping door de man en het gebruik van geweld.

Volgens een psychologisch rapport zou de man schizoïde en narcistische trekken hebben, evenals gebrekkig ontwikkelde geestvermogens. De rechtbank hield in het vonnis rekening met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de man.

De rechtbank stelt dat de man de onbetwiste leider van 25 volgelingen was. Leden moesten zich onderwerpen aan de dwingende leefregels van de man. Gedurende een lange periode gebruikte hij "meedogenloos geweld" tegen individuele leden, altijd in het bijzijn van anderen die volgens de rechtbank een "machteloos achtergrondkoor" vormden waaraan het slachtoffer geen steun kon ontlenen.

De man maakte zich volgens de rechtbank schuldig aan mishandeling en dreigen met moord en verkrachting. Zo zette hij iemand een mes op de keel, overgoot hij iemand met lampenolie en dreigde hij haar in brand te steken, kneep hij iemand de keel dicht en ranselde hij iemand af met een zweep. Dat leidde tot jarenlange psychische en lichamelijke gevolgen voor de slachtoffers.

De man moet ook vele tienduizenden euro's schadevergoeding aan de slachtoffers betalen.