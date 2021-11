Na een verbod in Noord- en Midden-Limburg gaat ook de aftrap van het carnavalsseizoen in Maastricht, Heerlen, Brunssum en Kerkrade niet door.

De burgemeesters van Heerlen, Kerkrade en Brunssum hadden al aangekondigd de festiviteiten te schrappen als de Zuyderland-ziekenhuizen in Heerlen en Sittard geen coronapatiënten meer opnemen. Deze opnamestop is zondagavond ingegaan en dus zien de gemeenten ervan af. Nu is bekend dat Maastricht zich bij dat besluit aansluit.

Carnavalsvereniging De Tempeleers in Maastricht laat maandag weten dat ook haar opening van het seizoen wordt afgeblazen. Een woordvoerder van de vereniging spreekt van een domper. "Maar liever nu een pas op de plaats, zodat we met carnaval wat meer kunnen."

Een woordvoerder van Zuyderland zei maandagochtend dat de ziekenhuizen het niet meer aankunnen. Patiënten met COVID_19 worden naar ziekenhuizen gebracht die nog wel plaats hebben. "Er is hier geen ruimte meer", zegt de woordvoerder. "Het is niet meer te doen."

De opnamestop is voor de drie gemeenten de aanleiding om de stekker uit de carnavalsevenementen te trekken. "We zijn in overleg getreden met de betreffende organisaties. Die hebben gezegd onze visie te begrijpen en met pijn in het hart het besluit te accepteren", aldus de burgemeesters in hun verklaring.

Burgemeesters doen dringende oproep aan het kabinet

Ze roepen het kabinet op een aanscherping van het landelijke beleid te overwegen om ook "een perceptie van onduidelijkheid en mogelijk zelfs willekeur in toepassing van regels" te voorkomen. "Het noodgedwongen nemen van lokale maatregelen maakt de aanpak van de crisis ondoorzichtig en dat is zeer onwenselijk", aldus de burgemeesters.

Vrijdag besloten de zestien burgemeesters in Zuid-Limburg de huidige, landelijke coronarichtlijnen te volgen. Dit betekent dat in Zuid-Limburg de start van het carnavalsseizoen gevierd mag worden.

Heerlen, Brunssum en Kerkrade en de Maastrichtse Tempeleers trekken dus aan de rem. In Noord- en Midden-Limburg werden eerder al grootschalige carnavalsevenementen rond de elfde van de elfde verboden.