In twee slachthuizen in Gelderland zijn in 2020 varkens gedood die niet verdoofd waren. Dat blijkt maandag uit rapporten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die Omroep Gelderland in het bezit heeft.

De namen van de slachthuizen zijn weggelakt. Het eerste incident vond plaats in april 2020.

Een toezichthouder hoorde een varken in de slachthal gillen omdat het dier niet goed verdoofd was. Volgens het NVWA-rapport gebruikte de medewerker die de varkens "na-verdooft" zijn verdooftang op een verkeerde manier. Hij gaf het dier elektrische schokken op de flanken in plaats van op het hoofd.

Volgens NVWA heeft dit "ernstig en vermijdbaar lijden" bij het varken veroorzaakt. De medewerker die verantwoordelijk was voor de naverdoving, noemt de waakhond "duidelijk niet vakbekwaam".

Slachthuis noemt NVWA 'kinderachtig'

Het tweede incident deed zich eind juni voor op een andere slachtlocatie. Hier zag een medewerker van NVWA drie varkens op de lopende band die niet goed verdoofd waren. Zo knipperden de dieren nog met de ogen. Ook in dit geval veroorzaakte dit ernstig en vermijdbaar lijden.

De medewerker van dit slachthuis bleek helemaal geen diploma's te hebben. Volgens de wet mogen alleen medewerkers die daarvoor gekwalificeerd zijn varkens naverdoven. De baas van het slachthuis zei dat hij het niet eens is met deze wet en noemde het "kinderachtig" dat NVWA het incident opnam in het rapport.

De waakhond heeft boetes opgelegd, maar beide slachthuizen zijn hiertegen in beroep gegaan. Deze procedures lopen nog.